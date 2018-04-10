Волейболистки "Минчанки" проведут заключительный матч сезона в финале Кубка ЕКВ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня заключительный матч сезона в финале Кубка Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Столь длинного сезона в еврокубках у белорусских волейбольных клубов ранее никогда не было. "Минчанка" успела подтвердить статус лучшей команды страны, победив в национальном чемпионате, а борьба на международной арене еще не завершилась. В повторном матче финала Кубка ЕКВ белоруски сыграют сегодня в 19.00 с турецким "Экзачибаши".
Первая игра в спорткомплексе "Уручье" завершилась поражением подопечных Виктора Гончарова 1:3. В ответном матче, для того чтобы сохранить шансы на завоевание почетного трофея, белорусской команде необходимо побеждать со счетом 3:0, 3:1 и побороться в "золотой" партии.
Команда заранее прибыла в Стамбул и уже провела тренировки в спорткомплексе "Бурхан Фелек". В Турцию из-за проблем со здоровьем не полетела Надежда Смирнова, есть повреждения у Анны Гришкевич, Ольги Пальчевской и Екатерины Сокольчик. По мнению главного тренера Виктора Гончарова, его подопечным удастся навязать борьбу, если получится сыграть на подаче мяча и справиться с приемом.
Трансляцию второго финального матча Кубка ЕКВ "Экзачибаши" - "Минчанка" проведет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 18.55.-0-
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