Волейболистки "Минчанки" стартовали с победы в Кубке ЕКВ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" стартовали с выездной победы со счетом 3:1 (25:15, 25:15, 11:25, 25:23) над сербским "Единством" в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски уверенно контролировали ход игры в первых двух партиях. Действия в нападении и защите "Минчанки" были гораздо убедительнее, чем у хозяев площадки. Подопечные Виктора Гончарова лишь в приеме мяча допускали много ошибок, из-за чего и уступили в третьем сете - 11:25. На подаче у "Единства" отличилась Эмилия Атанасьевич, заработавшая четыре эйса. Лидер белорусок Оксана Ковальчук и игрок молодежной сборной Анна Гришкевич не позволили перехватить инициативу сербкам. Белоруски уверенно сыграли на блоке в прошедшем матче, заработав в этом компоненте 16 очков. Из общего числа баллов на блоке - 9 на счету диагональной Оксаны Ковальчук и пасующей Ольги Пальчевской.

Ответный матч 1/16 финала Кубка ЕКВ состоится 10 января во дворце спорта "Уручье".

Мужские волейбольные клубы минский "Строитель" и солигорский "Шахтер" проведут свои матчи на евроарене 20 декабря. Столичная команда примет в этот день "Лозанну" (в первом матче "Строитель" уступил - 2:3), горняки в Могилеве встретятся с финским "Хуррикаани". Первый матч завершился победой солигоркой команды - 3:0. Перед этими матчами лучшие мужские команды 15 и 16 декабря в минском спорткомплексе МАПИД разыграют Кубок Беларуси, который всегда проходит в зрелищной и бескомпромиссной борьбе.-0-