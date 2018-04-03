Волейболистки "Минчанки" сыграют первый матч финала Кубка ЕКВ

Во время тренировки. Фото "Минчанки"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" сыграют сегодня первый матч финала Кубка Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперник белорусской команды - турецкий "Экзачибаши". Клубы уже провели тренировки во Дворце спорта "Уручье" накануне. Как отметили в минском клубе, все билеты на предстоящую игру были проданы еще 30 марта. Главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров рассказал также, что предстоящий матч из-за проблем со здоровьем могут пропустить либеро Елена Федоринчик и нападающая Надежда Молосай.

На пути к финалу в Кубке ЕКВ белорусская команда обыграла сербское "Единство" (3:1, 3:0), французский "Безье" (2:3, 3:1), российскую "Уралочку" (3:1, 3:0). В "золотом" сете (15:8) в полуфинале был обыгран немецкий "Штутгарт" (3:2, 2:3).

Волейболистки "Минчанки" и "Экзачибаши" встречались в прошлом сезоне еврокубков в квалификации Лиги чемпионов. Турецкая команда была дважды сильнее (3:1, 3:0).

Первый финальный матч Кубка ЕКВ начнется в спорткомплексе "Уручье" в 19.30. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча.

Ответный поединок, в котором и определится обладатель почетного трофея, пройдет 10 апреля в Стамбуле в спорткомплексе "Бурхан Фелек".

В прошлом сезоне обладателем Кубка ЕКВ стали волейболистки казанского "Динамо".-0-