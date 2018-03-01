Волейболистки "Минчанки" сыграют в полуфинале Кубка ЕКВ с немецким "Штутгартом"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" сыграют в полуфинале Кубка ЕКВ с немецким "Штутгаргтом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Об этом стало известно после победы команды из Германии над принципиальными соперницами из другого клуба этой страны "Дрездена" - 3:1 (25:15, 25:17, 21:25, 25:19). Матчи 1/2 финала престижного еврокубка состоятся 13 марта на площадке "Штутгарта", ответный поединок будет сыгран в Минске 20 марта.

В другом полуфинале турецкий "Вакифбанк" сыграет с победителем противостояния "Шверинер" (Германия) - "Казальмаджоре" (Италия). Первый матч в Италии завершился победой немок со счетом 3:0. Ответный поединок этих клубов состоится 1 марта.

Команда "Штутгарт" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Основу клуба, кроме немецких игроков, составляют легионеры из США, Венгрии и Нидерландов.

Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в полуфинал Кубка ЕКВ. Лучшим же достижением белорусок остается победа в 1987 году в Кубке кубков минского "Коммунальника".-0-