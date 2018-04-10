Волейболистки "Минчанки" уступили "Экзачибаши" в повторном матче финала Кубка ЕКВ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили турецкому "Экзачибаши" со счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25:17) в повторном матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовой партии матча, который прошел в спорткомплексе "Бурхан Фелек", белоруски не смогли удержать нападение хозяев площадки. Игроки "Экзачибаши" действовали в атаке через сербку Тияну Бошкович и американку Джордан Ларсон.

Определяющей в борьбе за кубок стала вторая партия встречи в Стамбуле. В Минске белорусская команда уступила 1:3, и для продолжения борьбы, по регламенту соревнований, в ответном поединке турецкой команде хватило двух партий, чтобы оформить победу в турнире.

Подопечные Виктора Гончарова старались использовать свой шанс на успех. Во втором сете чаще действовала в атаке Надежда Столяр, с краев площадки Анна Гришкевич и Оксана Ковальчук старались приносить очки "Минчанке". Однако при счете 17:17 чемпионки Беларуси допустили несколько ошибок в приеме мяча, которые и определили исход партии и победителя Кубка ЕКВ - "Экзачибаши". Заключительный сет прошел под диктовку хозяев площадки, которые уверенно действовали на блоке.

Наиболее результативным игроком у турецкого клуба стала Тияна Бошкович (13 очков), у "Минчанки" - Анжелика Борисевич (9 очков).

Для белорусского волейбольного клуба завершившийся сезон - лучший в карьере команды. "Минчанке" удалось защитить титул на внутренней арене и добиться самого высокого результата для белорусских клубов в волейболе, сыграв в финале Кубка ЕКВ.-0-