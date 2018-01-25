Волейболистки "Минчанки" уступили на тай-брейке французскому "Безье" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили французскому "Безье" на тай-брейке 2:3 (19:25, 25:20, 21:25, 25:14, 9:15) в 1/8 финала Кубке ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на площадке соперниц белорусок продолжался два часа. Француженки благодаря атакам Джанисы Джонсон и Кристалл Риверс, уступая 3:8, перехватили инициативу, добившись победы в первой партии - 25:19. "Минчанка" продолжила действовать остро на подаче мяча. В итоге соперницы в приеме допустили много ошибок, что позволило белорускам рассчитывать на успех. Один из лучших матчей в карьере провела центральная блокирующая белорусского клуба Анжелика Борисевич, в ее активе 23 очка по итогам встречи. Лишь в пятой партии, на тай-брейке, нападение волейболисток "Безье" вновь сработало удачно. Хозяева добились победы, но в ответной игре в Минске 7 февраля на площадке спорткомплекса "Уручье", по мнению специалистов, преимущество будет на стороне подопечных Виктора Гончарова.

В случае выхода в четвертьфинал Кубка ЕКВ белорусская команда встретится с екатеринбургской "Уралочкой". Команда легендарного тренера Николая Карполя победила в первой игре чешскую команду "Кралово Поле" - 3:0. Значительный вклад в успех "Уралочки" внесли две белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климец.

Мужские белорусские клубы "Строитель" и "Шахтер" проведут ответные матчи в еврокубках 31 января.-0-