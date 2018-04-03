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Волейболистки "Минчанки" уступили турецкому "Экзачибаши" в первом матче финала Кубка ЕКВ

Спорт 03.04.2018 | 21:21

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили турецкому "Экзачибаши" в Минске со счетом 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 11:25) в первом матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперник белорусского клуба - один из лидеров мирового женского волейбола. "Минчанка" же впервые в своей истории пробилась в финал столь престижного турнира. Гости с дебютных розыгрышей в матче в спорткомплексе "Уручье" захватили инициативу в нападении. Американские легионерки Рейчел Адамс и Джордан Ларсон удачно отыгрывалась от рук белорусок, сложно было остановить и лидера атаки гостей Тияну Бошкович. Внимательно "Экзачибаши" сыграл и в центральной зоне с блокирующими "Минчанки".

Одним из залогов успеха на предыдущих стадиях Кубка ЕКВ для команды Виктора Гончарова стала хорошая подача мяча. Однако на этот раз соперники из Турции принимали заметно лучше, чем прежние соперницы белорусок. Лучшими игроками прошедшего матча стали Тияна Бошкович и Анжелика Борисевич.

Как отметили после матча в стане белорусской команды, уровень клуба из Турции заметно отличается от предыдущих команд в этом турнире. Вдобавок "Минчанка" слишком много сил и эмоций оставила ранее за выход в решающую стадию Кубка ЕКВ.

На пути к финалу в Кубке ЕКВ белорусская команда обыграла сербское "Единство" (3:1, 3:0), французский "Безье" (2:3, 3:1), российскую "Уралочку" (3:1, 3:0), в "золотом" сете в полуфинале был обыгран немецкий "Штутгарт" (3:2, 2:3).

Волейболистки "Минчанки" и "Экзачибаши" встречались в прошлом сезоне еврокубков в квалификации Лиги чемпионов. Турецкая команда была дважды сильнее (3:1, 3:0).

Ответный поединок, в котором и определится обладатель почетного трофея, пройдет 10 апреля в Стамбуле в спорткомплексе "Бурхан Фелек".

В прошлом сезоне обладателем Кубка ЕКВ стали волейболистки казанского "Динамо".-0-

Фото Андрея Покумейко.

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волейбол, женщины, Минск, турнир
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