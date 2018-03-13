Волейболистки "Минчанки" в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ обыграли в гостях "Штутгарт"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ обыграла в гостях "Штутгарт" со счетом 3:2 (25:15, 22:25, 25:21, 11:25, 15:8), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начался с преимущества белорусской команды на блоке и подаче мяча. Команда из Германии не слишком удачно сыграла в нападении. "Минчанка", наоборот, активно задействовала в атаке высоких центральных блокирующих Надежду Владыко и Анжелику Борисевич. Уверенно белоруски защищались и страховали блок при отскоке мяча. В итоге, преимущество подопечных Виктора Гончарова позволило им одержать важную победу на тай-брейке. Наиболее результативным игроком матча стала белоруска Надежда Владыко, на счету которой 19 очков, семь из общего числа она записала в свой актив на блоке.

Ответный матч 1/2 финала Кубка ЕКВ пройдет 20 марта в 19.00 на площадке Дворца спорта "Уручье". В другом полуфинале турецкий "Экзачибаши" также на выезде был сильнее немецкого "Шверина" - 3:0 (25:18, 25:19, 25:20).

Выход в полуфинал Кубка ЕКВ одно из самых значимых достижений белорусских волейбольных клубов. Более высокого результата среди женских команд добивался только минский "Коммунальник", который в 1987 году стал обладателем Кубка Кубков.-0-