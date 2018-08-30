Волейболисты казанского "Зенита" победили в международном турнире в Минске

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске волейболисты казанского "Зенита" победили в международном турнире памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче за первое место один из лучших клубов мира переиграл в четырех партиях минский "Строитель" - 3:1 (28:26, 23:25, 25:19, 26:24). Победитель волейбольной Лиги чемпионов последних четырех лет, десятикратный чемпион России приехал на турнир без ряда ведущих игроков, которые задействованы в подготовке национальных сборных России, США и Франции к чемпионату мира. Однако состав белорусский тренер казанцев Владимир Алекно привез боеспособный. Волейболисты "Строителя" оказали упорное сопротивление, но уступили в четырех партиях.
Казанский "Зенит" в третий раз стал победителем турнира памяти Льва Чайлытко. Ранее российский клуб добивался успеха в 2010 и 2014 годах. Третье место в соревнованиях заняли игроки московского МГТУ, которые обыграли МАПИД со счетом 3:1. Организаторы турнира кроме соревновательной части провели для гостей экскурсию в музей Великой Отечественной войны.
Международный турнир памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко состоялся в 11-й раз. За эти годы в нем принимали участие команды из России, Казахстана, Украины, Литвы, Латвии, Туркменистана.-0-
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