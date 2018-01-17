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Волейболисты минского "Строителя" уступили в гостях турецкому "Мили Пьянго" в первом матче 1/8 финала Кубка вызова

Спорт 17.01.2018 | 21:44
Волейболисты "Строителя". Фото CEV
Волейболисты "Строителя". Фото CEV

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" уступили в гостях турецкому "Мили Пьянго" со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 19:25) в первом матче 1/8 финала Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, состоявшемся в Анкаре, белорусский клуб пытался захватить инициативу со стартовых розыгрышей и лидировал - 16:14, но после технического перерыва белорусы провели неудачный отрезок и уже уступали - 17:21. Далее соперники из Турции перехватили инициативу и добились победы. Наиболее результативным игроком стал диагональный "Мили Пьянго" из Эстонии Оливер Вено - 16 очков. У "Строителя" лучшими в нападении стали Дмитрий Шоркин и Константин Панасенко - по 11 баллов. Не совсем удачную игру провел финский легионер минчан Никлас Сеппанен, сорвавший прием мяча.

Ответный поединок между этими командами состоится 31 января в минском спорткомплексе "Уручье". В этот же день в Кубке ЕКВ сыграет на выезде во Франции с "Монпелье" солигорский "Шахтер", уступивший соперникам ранее - 1:3.

Волейболисты "Шахтера" уступили в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ французскому "Монпелье"Волейболисты "Шахтера" уступили в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ французскому "Монпелье"
В матче, состоявшемся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", гости имели преимущество со старта встречи. Белорусская команда не справилась с приемом мяча после подачи соперников и неуверенно действовала в атаке.

В Кубке вызова минский "Строитель" в 2015 году добился самого высокого результата для белорусских волейбольных клубов и вышел в полуфинал турнира.-0-

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волейбол, турнир
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