Волейболисты молодежной сборной Беларуси одержали сверхволевую победу над Нидерландами на ЧЕ

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) обыграли Нидерланды со счетом 3:2 (23:25, 25:27, 25:20, 26:24, 15:12) на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две стартовые партии матча в группе I остались за соперниками команды Олега Микановича. Особенно драматично развивались события во втором сете, в котором белорусы вели в счете 21:18, но не удержали преимущества на подаче голландцев - 25:27.

Далее наша команда добилась победы в трех следующих партиях, завершив игру удачным блоком Романа Пасовца. Самым результативным игроком встречи стал Владислав Давыскиба - 21 очко.

В ходе выступления в группе I чемпионата Европы сборная Беларуси победила Германию (3:0), Португалию (3:0) и Нидерланды (3:2). Однако поражения от Финляндии (0:3) и Чехии (0:3) не позволили команде выйти в полуфинал чемпионата Европы. Белорусские волейболисты поборются на турнире за 5-8-е места.

В 2016 году молодежная сборная Беларуси также принимала участие в финальной стадии турнира и заняла 11-е место.

В полуфинале чемпионата Европы сыграют сборные из группы I Чехии и Нидерландов, из группы II - волейболисты России и Бельгии.-0-

Фото CEV