Волейболисты сборной Беларуси победили Норвегию на старте квалификации ЧЕ-2019

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси победили Норвегию со счетом 3:1 (25:17, 28:26, 18:25, 28:26) на старте квалификации к чемпионату Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале матча отборочной группы Е, который состоялся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", подопечные Виктора Бекши испытывали определенные проблемы в приеме мяча, однако благодаря надежным действиям на блоке хозяева площадки смогли добиться успеха.

Наиболее результативными игроками в сборной Беларуси стали Андрей Радюк (16 очков) и Сергей Бусел (14 очков). В квалификации к чемпионату мира-2018 обе команды уже встречались в мае 2017 года, белорусские волейболисты также были сильнее - 3:1.

Во втором туре команда 19 августа (в 16.00) примет на своей площадке в Могилеве сборную Испании. Будущие соперники в последние годы не столь заметны в международном волейболе, а в 2007 году в Москве испанцы стали чемпионами Европы, добившись самой значимой победы в своей истории. Команда станет главным соперником белорусов в борьбе за первое место в группе Е и выход в решающую стадию континентального форума, которая пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах: Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении.

Мужская сборная Беларуси ранее дважды проходила квалификацию к чемпионату Европы (в 2013 и 2015 годах) под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова.-0-

Фото Олега Фойницкого