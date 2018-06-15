Волейболисты сборной Беларуси сыграют с Латвией в полуфинале серебряной Евролиги

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси сегодня начнут выступление в решающем этапе серебряной Евролиги, который стартует в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за выход в финал подопечные Виктора Бекши встретятся с командой Латвии (начало в 18.00). Во втором полуфинале сыграют волейболисты Македонии и Хорватии (21.00). Финал и матч за 3-е место будут сыграны 16 июня в македонской столице. Победитель турнира в Скопье получит право в следующем сезоне сыграть в золотой Евролиге.
На предварительной стадии нынешних соревнований белорусские волейболисты заняли первое место в группе В, опередив команды Хорватии, Албании и Венгрии. Мужская сборная Беларуси по волейболу в седьмой раз принимает участие в розыгрыше Евролиги, наиболее высокого результата в этих соревнованиях команда добивалась в 2008 и 2016 годах, когда занимала пятое место.
Женская сборная Беларуси в этом сезоне играла в золотой Евролиге, но не сумела пробиться в "Финал четырех". Команда Петра Хилько заняла второе место в предварительной группе С, уступив путевку в решающую стадию команде Чехии. Полуфиналы главной части женской Евролиги состоялись накануне в Будапеште - чешские волейболистки уступили хозяйкам турнира венгеркам - 0:3, а болгарки с таким же результатом переиграли финок. Сегодня в матче за главный приз сыграют сборные Венгрии и Болгарии, команды Чехии и Финляндии поспорят за 3-е место.-0-
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