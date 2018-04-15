Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" обменялись победами в финальной серии чемпионата Беларуси

Во время второго матча финальной серии. Фото ВК "Шахтер"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" и минского "Строителя" обменялись победами в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающая стадия в борьбе за золотые награды стартовала в Солигорске. "Шахтер" защищает чемпионский титул, который завоевал в прошлом году. Первый матч остался за волейболистами "Строителя" - 3:0 (27:25, 26:24, 25:22). У минчан отличился в нападении центральный блокирующий Илья Буров.

Во второй игре "Шахтер" уверенно действовал на блоке и в атаке, победив 3:0 (25:22, 25:23, 25:16). Мастерством у "горняков" блеснули Андрей Радюк (20 очков) и Вячеслав Шмат (14).

Счет в серии до 3 побед - 1:1. Две ведущие волейбольные команды продолжат финальную серию в Минске 21 и 22 апреля.

В серии за бронзовые награды борисовский БАТЭ-БГУФК дважды был сильнее обуховского "Легиона" - 3:0, 3:2.

Действующим чемпионом страны является солигорский "Шахтер". Столичный "Строитель" в текущей финальной серии пытается вернуть себе титул сильнейшей команды, который минчане завоевывали на протяжении семи сезонов подряд.-0-