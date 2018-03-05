5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" победили на первом этапе чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительных матчах предварительной стадии национального первенства горнякам дважды на своей площадке удалось обыграть борисовский клуб БАТЭ-БГУФК - 3:0 (26:24, 25:17, 25:12), 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20). Наиболее результативным игроком в прошедших матчах у победителей стал Андрей Радюк. Нападающий, несмотря на полученную ранее травму лица, сумел набрать 29 очков в двух встречах.

Итоговое положение команд после первого этапа: 1. "Шахтер" - 76 очков (28 матчей). 2. "Строитель" (Минск) - 75 (28). 3. БАТЭ-БГУФК - 55 (28). 4. "Легион" (Обухово, Гродненский район) - 42 (28). 5. "Марко-ВГТУ" (Витебск) - 31 (28). 6. "Западный Буг" (Брест) - 31 (28). 7. МАПИД (Минск) - 18 (28). 8. ВК "Могилев" - 9 (28).

В полуфинальной стадии мужского чемпионата шесть лучших команд будут разбиты на две подгруппы. В первую вошли "Шахтер", "Легион" и "Марко-ВГТУ", во вторую - "Строитель", БАТЭ-БГУФК и "Западный Буг". Команды в подгруппах сыграют по три тура, после чего победители разыграют золотые медали 27-го чемпионата, а клубы, занявшие вторые места в подгруппах, сыграют за бронзовые награды.

Действующим чемпионом Беларуси по волейболу среди мужских команд является солигорский "Шахтер", который в апреле 2017 года впервые завоевал этот титул. Наибольшее количество раз - семь - побеждал в национальном первенстве минский "Строитель".

В волейбольном турнире среди женщин сыграны полуфинальные встречи. Полуфиналист престижного Кубка ЕКВ "Минчанка" дважды была сильнее мозырской "Жемчужины Полесья" - 3:1, 3:0. Брестское "Прибужье", основу которого составляют игроки молодежной сборной, было сильнее гродненского "Коммунальника-ГрГУ" - 3:1, 3:0. Кроме чемпионата Беларуси волейболисткам "Минчанки" в марте придется держать серьезный экзамен на международной арене. В полуфинале Кубка ЕКВ белорусские волейболистки встретятся с немецким "Штутгартом".-0-