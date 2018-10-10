Волейболисты "Шахтера" проиграли "Франкфурту" на старте Лиги чемпионов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" уступили "Франкфурту" в первом матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:3 (21:25, 22:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минском Дворце спорта после стартовых розыгрышей мячей гости за счет силовой подачи и надежной игры на позиции центральных блокирующих сумели добиться существенного перевеса. Во второй партии главный тренер "горняков" Виктор Бекша внес корректировки в состав. Вышедший на площадку диагональный нападающий Владимир Жигмонт восстановил интригу в матче - 22:22, однако в концовке сета "Франкфурт" усилиями Мильи Мрдака из Сербии смог заработать важные очки. В третьей партии немецкий клуб успешно действовал в защите, на блоке и добился уверенного перевеса.

Ответный поединок "Франкфурт" - "Шахтер" состоится 17 октября в Германии.

В прошлом сезоне "горняки" в первом раунде Лиги чемпионов были сильнее израильского "Маккаби", но во втором уступили итальянской "Перудже", которая дошла до "Финала четырех" турнира.-0-