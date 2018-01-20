Волейболисты "Шахтера" впервые в сезоне обыграли минский "Строитель"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" впервые в сезоне чемпионата Беларуси обыграли минский "Строитель" со счетом 3:1 (25:23, 18:25, 25:15, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион страны из Солигорска ранее уступил столичному клубу в ходе первого круга чемпионата и проиграл в финале Кубка Беларуси (1:3). Обе команды к началу второго круга подошли после матчей в еврокубках. На международной арене белорусские представители потерпели поражения. В чемпионате страны интрига иная, и противостояние двух команд является одним из самых принципиальных в игровых видах спорта. Успех "Шахтеру" на домашней площадке принесли уверенные действия в нападении Андрея Радюка - 25 очков. У "Строителя" участие в матче не принимал лидер атаки Никлас Сеппянен из Финляндии.
В турнирной таблице чемпионата Беларуси лидирует "Строитель", который потерпел лишь второе поражение на внутренней арене. На втором месте расположился чемпион прошлого сезона "Шахтер". В других матчах тура волейболисты БАТЭ-БГУФК одолели брестский "Западный Буг" - 3:0, минский МАПИД был сильнее витебского "Марко-ВГТУ" - 3:0.
Повторные матчи 9-го тура состоятся 21 января.-0-
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