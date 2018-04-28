28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" второй год подряд завоевали золотые награды чемпионата Беларуси, обыграв в пятой решающей серии за первое место минский "Строитель" со счетом 3:2 (23:25, 25:21, 25:23, 18:25, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для определения победителя 27-го чемпионата в серии до трех побед понадобилось проведение пятой игры. После четырех встреч счет был равным - 2:2, две виктории одержал "Строитель" и дважды успех праздновали "горняки".

В состоявшемся в Солигорске пятом матче горняки приложили максимум усилий для победы. В составе "Шахтера" немало опытных игроков, которые смогли в решающий момент проявить свои лидерские качества. Андрей Радюк стал самым результативным нападающим - 29 очков. Доигровщик заработал три важных очка для солигорцев в ходе тай-брейка, а точку в противостоянии поставил Владимир Жигмонт, отыгравшись от минского блока. Итог серии - 3:2.

Итоговое положение 27-го чемпионата: 1. "Шахтер". 2."Строитель". 3. БАТЭ-БГУФК. 4. "Легион". 5. "Марко"-ВГТУ. 6."Западный Буг". 7. МАПИД. 8. РУГОР.

Лучшими игроками чемпионата признаны: пасующий - Артем Горемыкин ("Шахтер"), нападающий - Никлас Сеппанен ("Строитель"), блокирующий - Вячеслав Шмат ("Шахтер"), либеро - Станислав Заборовский ("Строитель"), открытие сезона - Владислав Давыскиба ("Строитель"). Приз наиболее ценному игроку вручили нападающему "Шахтера" Андрею Радюку. Приза "За волю к победе" удостоен игрок борисовского БАТЭ-БГУФК Роман Аплевич.

В прошлом сезоне солигорский "Шахтер" впервые стал чемпионом Беларуси по волейболу. Минский "Строитель" ранее семь сезонов подряд завоевывал золотые награды турнира и является одним из самых титулованных клубов страны.-0-