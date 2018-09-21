21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" выиграли Суперкубок Беларуси, добившись победы в матче с минским "Строителем" со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 19:25, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горняки в прошедшем в гомельском спорткомплексе "Локомотив" матче сделали ставку на состав, который наигрывался в ходе межсезонья. В итоге одним из самых результативных игроков стал нападающий "Шахтера" Юрий Мартынов, который как профессиональный игрок состоялся именно в Гомеле. Минчане выступали не в самом оптимальном составе, но старались навязать борьбу. Лишь в концовках партий сказывалось преимущество "Шахтера".

Клуб из Солигорска впервые выиграл Суперкубок. В прошлом году обладателем почетного трофея был минский "Строитель".

В следующие выходные стартует 28-й чемпионат Беларуси. Обладатель золотых наград последних двух сезонов солигорский "Шахтер" постарается защитить почетный титул. Горняки также 10 октября возьмут старт в квалификации Лиги чемпионов и примут на своей площадке немецкий "Франкфурт".-0-