Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Строитель" и сравняли счет в плей-офф ЧБ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Строитель" в финальной серии чемпионата Беларуси в четвертом матче - 3:2 (25:23, 18:25, 25:22, 21:25, 15:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех предыдущих встреч в борьбе за золотые медали "Строитель" вел в серии 2:1 и был близок к успеху в четвертом поединке. Однако в концовке игры, которая продолжалась в Минске более двух часов, сильнее оказались солигорцы. В решающий момент у "Шахтера" проявили себя в нападении Виталий Бондарь (18 очков) и Андрей Радюк (21 очко). Справились действующие чемпионы страны по волейболу и с подачей. Этот успех позволил "Шахтеру" сравнять счет в серии до трех побед - 2:2.

Решающая пятая игра финала состоится 28 апреля в Солигорске.

Волейболисты "Шахтера" в 27-м чемпионате страны защищают чемпионский титул, который они выиграли в прошлом сезоне. Минский "Строитель" является наиболее титулованным клубом на внутренней арене, имея в своем активе 7 побед в чемпионате Беларуси.-0-