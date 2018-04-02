Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" разыграют золотые медали чемпионата Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" и солигорского "Шахтера" разыграют золотые медали 27-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две команды вышли в решающую стадию по итогам полуфинального этапа турнира, в котором шесть лучших клубов были разбиты на две подгруппы. Солигорская команда по итогам трех туров, проводившихся в течение марта, уверенно победила витебский "Марко" и обуховский "Легион", заняв первое место. Минский "Строитель" возглавил подгруппу Б, набрав 16 очков из 18 возможных. В заключительной игре полуфинального этапа столичная команда неожиданно уступила брестскому "Западному Бугу" - 2:3.

Финальная серия за первое место между "Шахтером" и "Строителем" стартует 14 апреля в Солигорске. В борьбе за бронзовые награды встретятся "Легион" из Обухово (Гродненский район) и борисовский БАТЭ-БГУФК. Действующим чемпионом страны является солигорский "Шахтер".

В женском чемпионате Беларуси по волейболу разыграны все три комплекта медалей. Как сообщалось, первое место заняла "Минчанка", второе - брестское "Прибужье". Бронзовым призером стала мозырская "Жемчужина Полесья", которая обыграла гродненский "Коммунальник-ГрГУ" - 3:1.

Для "Минчанки" сезон-2017/2018 не завершен. Белорусская команда выступит в финале Кубка ЕКВ, куда вышла впервые в своей истории. 3 апреля (в 19.30) на площадке спорткомплекса "Уручье" состоится первый из двух матчей в борьбе за почетный трофей с турецким "Экзачибаши". Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.-0-