Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля

18 февраля, Пхенчхан /БЕЛТА - ТАСС/. Вопрос, пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане под национальным флагом, решится 24 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований Международного олимпийского комитета (МОК) отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

"Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, узнаем 24 февраля, - сказал Поздняков. - Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя".

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане выступают под олимпийским флагом. Кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян, которых допустил к Играм в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получил ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова.

МОК также наложил определенные ограничения на форму россиян на Играх. Из-за отстранения ОКР на форме не должно быть национальной символики и герба ОКР, а цветовая гамма не должна дублировать цвета национального флага. После введения ограничений официальный экипировщик ОКР компания ZASPORT была вынуждена выпустить новый комплект "нейтральной" парадной формы для российских олимпийцев, в итоге на церемонии открытия Игр олимпийские атлеты из России предстали в форме бело-серого цвета без национальной символики, а знаменосцем делегации был назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля.-0-