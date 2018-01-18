Вопросы организации II Евроигр в Минске рассмотрят на заседании Исполкома ЕОК в Лозанне

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации II Европейских игр в 2019 году в Минске и участия атлетов в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будут рассмотрены сегодня на заседании Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Лозанне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Белорусскую делегацию в Швейцарии представят первый вице-президент НОК Андрей Асташевич и генеральный секретарь Георгий Катулин. В заседании планируется участие президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента ЕОК Янеза Кочианчича, членов комиссий, представителей спортивных федераций и организационных комитетов предстоящих Олимпийских и Европейских игр.
Участники планируют рассмотреть материалы, касающиеся решения МОК по допинговым вопросам и участию спортсменов в предстоящих XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, организации II Европейских игр 2019 года, а также другие вопросы, затрагивающие деятельность ЕОК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.441 BYN
|2.435 BYN
|2.443 BYN
|USD
|1.9963 BYN
|1.996 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.5286 BYN
|3.505 BYN
|3.524 BYN