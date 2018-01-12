Воробей, Елётнов, Смольский и Абашев выступят за Беларусь в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня состоится мужская эстафетная гонка 4х7,5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси в составе Максима Воробья, Романа Елётнова, Антона Смольского и Дмитрия Абашева получила 25-й стартовый номер среди 26 команд-участниц. В нынешнем сезоне белорусские биатлонисты в эстафетных гонках выступают крайне неудачно: на этапе в австрийском Хохфильцене они заняли 26-е место, а на недавнем этапе в немецком Оберхофе оказались на 24-й строке итогового протокола.-0-