Воронов: интересно было проверить свои возможности в забеге с фаворитами спринта на Олимпиаде

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересно было проверить свои возможности в одном забеге с фаворитами спринта на Олимпиаде, рассказал после финиша в четвертьфинале на зимних Играх в Пхенчхане белорусский лыжник Александр Воронов, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем четвертьфинальном забеге он занял пятое место и не смог пробиться в полуфинал спринта, но, по мнению атлета, прошедший старт он может записать себе в актив. "Впервые приехал на Олимпийские игры. Когда удалось преодолеть квалификацию, очень обрадовался. На первом старте грамотно разложил силы на короткой дистанции, а уже в 1/4 финала попал в одну компанию с финном Ристоматти Хаколой и россиянином Александром Большуновым, которые являются фаворитами и лидерами. Честно говоря, немного замандражировал, ранее не удавалось пройти квалификацию, а здесь четвертьфинал и лидеры. Первую часть прошел уверенно, не отстал от них. Самому даже понравилось. Затем уже на крутом подъеме финн и россиянин ушли вперед. Чувствовал, что могу прибавить, даже собирался обогнать швейцарца Йофиана Хедигера, но подъем отнял немного силенок. У меня ноги сильные, а плечевой пояс немного слабее. В любом случае, могу записать этот спринт в себе в актив, было интересно проверить свои возможности в одном забеге с фаворитами спринта на Олимпиаде", - рассказал Александр Воронов.

Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта Белорус выступал в третьем четвертьфинале и занял лишь 5-е место, обогнав только шведа Виктора Торна. Их опередили россиянин Александр Большунов, финны Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен и швейцарец Йофиан Хедигер.

Белорусский лыжник также отметил, что неплохо прошел акклиматизацию в Пхенчхане и готов пробежать еще несколько дистанций. "Ранее выступал только в Европе, и таких длинных перелетов у меня не было. Однако адаптировался легко. Планирую еще выступить на нескольких дистанциях, решение за тренерами. Знаю, что силен именно в классическом стиле, и, скорее всего, меня заявят на эстафету", - отметил атлет.-0-