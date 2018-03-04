Восемь команд приняли участие в смешанной эстафете в средней возрастной группе в "Снежном снайпере"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь команд приняли участие в смешанной эстафете в средней возрастной группе в республиканских соревнованиях по биатлону "Снежный снайпер", которые проходят в спорткомплексе "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Гнедчик Мария, Минская область

Во время эстафеты

В крупном турнире среди юных стреляющих лыжников принимают команды из шести областей и города Минска. Организаторы приняли решение создать восьмую команду - сборную регионов. В этот квартет вошли девочки и мальчики, которые не попали в эстафетные команды своих регионов.

Иванова Виктория, Витебская область

Николай Лукашенко

В ходе гонки наиболее быстрыми оказались юные биатлонисты Минска в составе Марии Гнедчик, Анастасии Поповой, Егора Зарецкого и Анатолия Штундера. Серебряными призерами стали юные атлеты Минской области. За эту команду выступили Карина Сергеева, Валерия Филипчик, Кирилл Амельченя и Николай Лукашенко, который завершал эстафету в своей команде. На третью ступень пьедестала почета поднялись биатлонисты Гомельской области.

Гнедчик Мария, Минская область

Соревнования "Снежный снайпер" продолжатся в спорткомплексе "Раубичи" выступлением в эстафетах в старшей возрастной группе.

Снежная погода, легкий мороз позволяют наслаждаться борьбой на лыжной трассе не только участникам, но и болельщикам. В "Раубичах" для них подготовлена насыщенная развлекательная программа, в перерывах между гонками можно скатиться с горки на тюбингах, согреться теплым чаем в палатках МЧС, подкрепиться в точках питания.

Николай Лукашенко

Передача эстафеты команда Минской области (Амельченя Кирилл и Лукашенко Николай).

Штундер Анатолий (команда Минска)

Организаторами соревнований "Снежный снайпер" выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Мингорисполком и Миноблисполком.-0-

Фото Дениса Костюченко и Андрея Покумейко