Восемь команд приняли участие в смешанной эстафете в средней возрастной группе в "Снежном снайпере"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь команд приняли участие в смешанной эстафете в средней возрастной группе в республиканских соревнованиях по биатлону "Снежный снайпер", которые проходят в спорткомплексе "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.
В крупном турнире среди юных стреляющих лыжников принимают команды из шести областей и города Минска. Организаторы приняли решение создать восьмую команду - сборную регионов. В этот квартет вошли девочки и мальчики, которые не попали в эстафетные команды своих регионов.
В ходе гонки наиболее быстрыми оказались юные биатлонисты Минска в составе Марии Гнедчик, Анастасии Поповой, Егора Зарецкого и Анатолия Штундера. Серебряными призерами стали юные атлеты Минской области. За эту команду выступили Карина Сергеева, Валерия Филипчик, Кирилл Амельченя и Николай Лукашенко, который завершал эстафету в своей команде. На третью ступень пьедестала почета поднялись биатлонисты Гомельской области.
Соревнования "Снежный снайпер" продолжатся в спорткомплексе "Раубичи" выступлением в эстафетах в старшей возрастной группе.
Снежная погода, легкий мороз позволяют наслаждаться борьбой на лыжной трассе не только участникам, но и болельщикам. В "Раубичах" для них подготовлена насыщенная развлекательная программа, в перерывах между гонками можно скатиться с горки на тюбингах, согреться теплым чаем в палатках МЧС, подкрепиться в точках питания.
Организаторами соревнований "Снежный снайпер" выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Мингорисполком и Миноблисполком.-0-
Фото Дениса Костюченко и Андрея Покумейко
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