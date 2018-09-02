Восемь наград завоевали белорусские атлеты на ЧЕ (U-23) по академической гребле в Бресте

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь наград завоевали белорусские атлеты на молодежном чемпионате Европы (U-23) по академической гребле в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокого результата добился белорусский женский экипаж четверки с рулевой, заняв первое место. Квартет в составе Яны Цупы, Виктории Журавлевич, Марии Божемой, Марии Колесниковой и рулевой Полины Кацевич показал результат - 7 мин. 06,77 сек.

В копилке белорусской команды и 6 серебряных наград. Серьезную конкуренцию выдержали Кристина Староселец, Анастасия Семенова, Яна Цупа и Дина Галуц в соревнованиях четверок парных, в которых они заняли второе место, уступив лишь сильному румынскому квартету. Третье место у спортсменок из Польши.

Бронзовую награду белоруски завоевали в одном из самых зрелищных и престижных видов - экипажах восьмерок с рулевым. На верхнюю ступень пьедестала почета в этой дисциплине поднялись гребчихи из России, а второе место у Чехии.

В чемпионате Европы в Бресте приняли участие 530 спортсменов из 24 стран, которые разыграли медали в 22 видах программы. В 13 из них выступили представители сборной Беларуси, в состав которой вошли 46 гребцов.

Организаторами турнира выступили Министерство спорта и туризма Беларуси, Брестские областной и городской исполкомы, Белорусская федерация гребли.

Следующим крупным стартом для представителей академической гребли станет взрослый чемпионат мира, который с 9 сентября стартует в болгарском Пловдиве.-0-