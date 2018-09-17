Восемь наград завоевали белорусские борцы на международном турнире на призы Александра Медведя

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь наград завоевали белорусские атлеты на международном турнире по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минском Дворце спорта более 300 спортсменов разыграли медали в десяти весовых категориях у мужчин и женщин.

Первое место в белорусской команде заняли Азамат Нуриков (74 кг), Хаджи Раджабов (86 кг). Третье золото хозяевам принес Александр Гуштын (97 кг), который в финале одолел сильного соперника из Турции Фатиха Ясарли.

Серебряные награды в активе Владислава Андреева (57 кг) и Марии Мамошук (68 кг). Третье место в сборной Беларуси заняли Нургун Скрябин (65 кг), Омаргаджи Магомедов (92 кг), Ибрагим Саидов (125 кг).

Минский Дворец спорта с 17 по 19 сентября примет очередной международный турнир по греко-римской борьбе - памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева.

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе в Минске являются тестовыми перед II Европейскими играми 2019 года.-0-