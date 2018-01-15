15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не выступит на зимних Играх в Пхенчхане. Такую информацию распротранил НОК Норвегии, сообщает БЕЛТА.

"Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды", - говорится в сообщении.

Прославленный биатлонист не выполнил внутрикомандные критерии отбора. В копилке Бьорндалена 13 наград различного достоинства шести зимних Игр.

На Олимпийские игры в Пхенчхан отправится супруга норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.-0-