15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не выступит на зимних Играх в Пхенчхане. Такую информацию распротранил НОК Норвегии, сообщает БЕЛТА.
"Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды", - говорится в сообщении.
Прославленный биатлонист не выполнил внутрикомандные критерии отбора. В копилке Бьорндалена 13 наград различного достоинства шести зимних Игр.
На Олимпийские игры в Пхенчхан отправится супруга норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.-0-
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