Воспитанники столичного Детского дома №5 поучаствуют в мастер-классе Александра Глеба

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист Александр Глеб проведет 5 июня для воспитанников Детского дома №5 столицы мастер-класс, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

"Международный день защиты детей уже прошел, однако забота о детях - задача круглогодичная. И это одно из важных направлений в деятельности БРСМ в том числе. Потому городская организация и комитет Фрунзенского района пригласили известного белорусского футболиста для совместного доброго дела - мастер-класса для почти 50 воспитанников Детского дома №5, которые любят футбол и мечтают встретиться с именитым спортсменом", - пояснили организаторы.

Встреча состоится на поле стадиона СШ №151 Минска. Ребята, преимущественно подросткового возраста, смогут пообщаться с Александром Глебом, задать вопросы и получить заветный автограф. Если позволит время, спортсмен не только продемонстрирует навыки владения мячом, но и сыграет вместе с детьми матч.-0-