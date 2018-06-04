Воспитанники столичного Детского дома №5 поучаствуют в мастер-классе Александра Глеба

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист Александр Глеб проведет 5 июня для воспитанников Детского дома №5 столицы мастер-класс, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.
"Международный день защиты детей уже прошел, однако забота о детях - задача круглогодичная. И это одно из важных направлений в деятельности БРСМ в том числе. Потому городская организация и комитет Фрунзенского района пригласили известного белорусского футболиста для совместного доброго дела - мастер-класса для почти 50 воспитанников Детского дома №5, которые любят футбол и мечтают встретиться с именитым спортсменом", - пояснили организаторы.
Встреча состоится на поле стадиона СШ №151 Минска. Ребята, преимущественно подросткового возраста, смогут пообщаться с Александром Глебом, задать вопросы и получить заветный автограф. Если позволит время, спортсмен не только продемонстрирует навыки владения мячом, но и сыграет вместе с детьми матч.-0-
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