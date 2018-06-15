Вратарь сборной Египта признан лучшим игроком матча ЧМ с уругвайцами

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь египетской сборной Мохамед эль-Шенави признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 против сборной Уругвая в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Египта проиграла команде Уругвая со счетом 0:1 во время матча группового этапа. Мохамед эль-Шенави во время матча отразил четыре удара в створ ворот.

Футболисты сборной Уругвая на 90-й минуте вырвали победу у Египта на старте ЧМ На 88-й минуте Эдинсон Кавани угодил в штангу, а на 90-й минуте Хосе Мария Хименес ударом головы смог отправить мяч в ворота.

Голосование за лучшего игрока матча начинается в начале второго тайма и длится до конца матча. Болельщики имеют возможность проголосовать на сайте и в соцсетях ФИФА.

Прославленный футболист сборной Египта Мохаммед Салах из-за травмы не выходил на поле во время игры с Уругваем. Однако, как рассказал тренер египетской сборной Эктор Купер, может принять участие в матче против сборной России. Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Лидер египтян, нападающий Салах, получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".-0-