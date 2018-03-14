Все матчи чемпионата Беларуси 2018 года планируется транслировать по ТВ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" планирует в 2018 году показать все матчи чемпионата Беларуси в высшей лиге. Об этом сообщил председатель АБФФ Сергей Румас на очередной конференции федерации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Планируется, что трансляции будут выходить в эфире телеканала "Минск ТВ". Матчи национального чемпионата и розыгрыша Кубка страны будут транслироваться и на каналах Белтелерадиокомпании, отметил Сергей Румас.
В прошлом сезоне впервые за последние годы удалось повысить посещаемость игр чемпионата Беларуси, прирост составил около 30%. Председатель АБФФ подчеркнул, что в новом сезоне клубам и федерации необходимо продолжить работу по привлечению болельщиков на трибуны.-0-
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