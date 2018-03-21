Всемирное антидопинговое агентство отметило прогресс РУСАДА на пути к восстановлению

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отметило прогресс Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на пути к восстановлению в международной организации. Об этом на симпозиуме WADA заявил президент организации Крейг Риди, сообщает ТАСС.

"ВАДА впечатлено прогрессом, которого добилось РУСАДА, агентство продолжает работу в сторону соответствия требованиям при поддержке ВАДА. Мы ждем возвращения РУСАДА, однако, к сожалению, это занимает больше времени, чем хотелось бы. В интересах российских спортсменов эта ситуация должна меняться. ВАДА в январе обсудило и согласовало дорожную карту с правительством России по восстановлению РУСАДА", - заявил Крейг Риди.

Сегодня в Лозанне проходит симпозиум ВАДА, на котором обсуждается вопрос восстановления РУСАДА. На симпозиуме не будет принят окончательный вердикт относительно восстановления деятельности РУСАДА, решение должно быть вынесено на заседании совета учредителей ВАДА 17 мая в Монреале.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям ВАДА. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. На данный момент тестирование российских спортсменов проводится с помощью национального антидопингового агентства Великобритании.-0-