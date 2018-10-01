Встречу футболистов БАТЭ и ПАОКа в Лиге Европы рассудят арбитры из Австрии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между футболистами БАТЭ и греческого ПАОКа рассудит бригада австрийских арбитров. Такая информация размещена на официальном сайте УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Главным судьей встречи, которая состоится 4 октября на поле "Борисов-Арены", назначен Роберт Шергенхофер. Его ассистентами будут Маркус Гутчи и Роланд Ридель, дополнительные ассистенты рефери за воротами - Маркус Хаметер и Рене Айснер, резервный арбитр - Андреас Вичнигг.

В первом туре соревнований команд группы L футболисты БАТЭ обыграли 20 сентября в Будапеште венгерский "Види" из Секешфехервара со счетом 2:0, а ПАОК на своем поле в Салониках уступил лондонскому "Челси" 0:1. В четверг, 4 октября, "Челси" примет в английской столице гостей из "Види".-0-