Второй этап соревнований юных биатлонистов "Снежный снайпер" пройдет в начале февраля

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап республиканских соревнований по биатлону среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба пройдет в начале февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми сильнейших определят юные биатлонисты Брестской области, которые будут соревноваться 1 февраля на лыжероллерной трассе агрокомбината "Мир" в Барановичском районе. Вслед за ними областные состязания пройдут в остальных регионах страны. В Минске старты "Снежного снайпера" состоятся 6-8 февраля на трассе в Веснянке.

Республиканские соревнования "Снежный снайпер" - один из самых масштабных и успешных проектов Президентского спортивного клуба. С момента своего рождения в 2007 году соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Только в первом "Снежном снайпере" на старты вышли более 200 тыс. ребят со всей республики. В состязаниях участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях. Юные спортсмены будут соревноваться в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14) и старшей (15-16). Сначала они выйдут на старты в рамках школьных, районных и областных этапов "Снежного снайпера", а самые меткие и быстрые будут сражаться за награды в республиканском финале.-0-