WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало исследование вопроса о потенциальной возможности вскрытия контейнеров для допинг-проб нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт WADA.

Ранее, 19 января, лаборатория в Кельне сообщила антидопинговому агентству, что контейнеры нового поколения BEREG-KIT компании Berlinger, которые начали использовать в сентябре 2017 года, могут быть вскрыты вручную, если проба заморожена.

После прохождения спортсменом допинг-контроля пробу разделяют на два контейнера - A и B. Как правило, проба B замораживается и анализируется только в том случае, если проба A содержит запрещенное вещество.

WADA уже обратилось к производителю, чтобы была проведена проверка информации о наличии потенциальной уязвимости контейнеров. 27 января в Berlinger ответили WADA, что после соответствующих тестов указанную проблему выявить не удалось. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве заверили "спортсменов и другие заинтересованные стороны в том, что WADA решительно настроено следить за Berlinger" до тех пор, пока вопрос не будет решен окончательно.-0-