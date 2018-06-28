За 100 дней до старта юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе у белорусов 16 лицензий

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 100 дней до старта юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе у белорусских атлетов 16 лицензий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Наибольшее представительство на 28 июня у белорусских пловцов, на счету которых уже четыре лицензии. По две в активе у представителей акробатики и борьбы. Окончательное количество лицензий будет определено в августе нынешнего года.

Руководителем белорусской спортивной делегации на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе станет начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, а его заместителем - начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

III летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе по 32 видам спорта, в которых примут участие 3998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек). На Играх будет соблюдено гендерное равенство. Всего будет разыгран 241 комплект медалей.

На прошлых стартах в 2014-м в Нанкине белорусскими спортсменами завоевано семь медалей.-0-