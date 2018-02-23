Загитова и Медведева выступят на чемпионате мира в Милане

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, которые завоевали золото и серебро в женском одиночном катании на нынешней Олимпиаде, выступят на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсменок.
"Я буду готовиться к чемпионату мира", - сообщила Алина Загитова. "У меня такие же планы", - добавила Евгения Медведева.
Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 19 по 25 марта 2018 года в Милане. Соревнование пройдут в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.-0-
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