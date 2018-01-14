Захаров: главная награда за победу в турнире - участие в Лиге чемпионов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная награда за победу в турнире - участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Такое мнение высказал главный тренер "Юности" Михаил Захаров на пресс-конференции, посвященной победе минской команды в Континентальном кубке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В матче против "Номада" (5:2) белорусские хоккеисты хорошо действовали на пятачке у ворот соперника. Главная награда за победу в турнире для нас - участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это дорогой приз. Возможность сражаться с ведущими клубами Европы для "Юности" очень важна", - отметил Михаил Захаров.
Хоккеисты "Юности" в третий раз победили в Континентальном кубке. Впервые подопечные Михаила Захарова добились успеха в 2007 году в венгерском Секешфехерваре, оказавшись сильнее омского "Авангарда", в 2011-м минчане повторили свой успех на "Минск-Арене". Белорусская команда является единственной, кому удавалось трижды побеждать в Континентальном кубке. Из белорусских команд в 2015 году почетный трофей завоевал гродненский "Неман".
Благодаря успеху "Юности" Беларусь сравнялась по числу титулов в Кубке со Швейцарией и Словакией - по четыре.-0-
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