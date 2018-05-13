Захаров: в Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал главный тренер минской "Юности" и один из наставников национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По его мнению, одна из главных причин кризиса белорусского хоккея в недостаточном развитии детского хоккея. "Много общаюсь с председателем ФХБ Семеном Шапиро, он понимает, что нам надо пересмотреть подходы к развитию детского хоккея. Главное - пересмотреть подходы к детскому хоккею и, думаю, все будет нормально. Да и катков не хватает. Когда мне говорят, у что у нас много ледовых арен, мне смешно. Это не 350, как в Швеции, в нашей стране с населением в 10 млн. должно быть хотя бы 100 ледовых катков", - рассказал Михаил Захаров.

Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Дании потерпела в группе А шесть поражений подряд и не сохранила прописку в элитном дивизионе впервые с 2005 года.-0-