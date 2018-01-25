Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявка российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, передает ТАСС.
"В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями утверждена окончательная заявка российских олимпийцев в составе 169 человек. В составе делегации - 340 человек", - сообщил Станислав Поздняков.
По словам министра спорта России Павла Колобкова, атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде. "Спортсмены, приглашенные на Олимпиаду, могут принимать решение сами - участвовать им или нет в Играх", - сказал он.
Павел Поздняков также добавил, что на данный момент нет ни одного отказа. "При этом мы не исключаем возможности, что некоторые спортсмены могут в знак солидарности отказаться от участия", - отметил он.-0-
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