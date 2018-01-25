Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявка российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, передает ТАСС.

"В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями утверждена окончательная заявка российских олимпийцев в составе 169 человек. В составе делегации - 340 человек", - сообщил Станислав Поздняков.

Россия организует международные состязания с участием не попавших на Олимпиаду атлетов "Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями (по видам спорта. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Павел Колобков.

По словам министра спорта России Павла Колобкова, атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде. "Спортсмены, приглашенные на Олимпиаду, могут принимать решение сами - участвовать им или нет в Играх", - сказал он.

Павел Поздняков также добавил, что на данный момент нет ни одного отказа. "При этом мы не исключаем возможности, что некоторые спортсмены могут в знак солидарности отказаться от участия", - отметил он.-0-