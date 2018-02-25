Заключительные комплекты наград разыгрывают участники зимней Олимпиады в Пхенчхане

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Пхенчхане потухнет огонь XXIII зимней Олимпиады. В заключительный день Игр-2018 разыгрываются последние комплекты наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Из белорусских олимпийцев на старт сегодня выйдут только лыжницы Полина Сероносова, Юлия Тихонова и Валентина Каминская. В числе 47 спортсменок им предстоит пройти самую тяжелую женскую дистанцию - 30 км классическим стилем.
Главный поединок пройдет на мужском хоккейном турнире - россияне сыграют со сборной Германии, которая сенсационно пробилась в финал, переиграв шведов и канадцев.
В решающем матче женского турнира по керлингу встретятся команды Швеции и Республики Корея.
Состязания бобслеистов завершатся финальными заездами мужских четверок.
После того, как закончатся заключительные медальные старты, на Олимпийском стадионе Пхенчхана пройдет церемония закрытия Игр-2018. На этой же арене, вмещающей 35 тыс. зрителей, 9 февраля прошла церемония открытия.
Прямая трансляция закрытия начнется в 13.55 на телеканале "Беларусь 1".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.406 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.954 BYN
|1.9594 BYN
|RUB
|3.4625 BYN
|3.455 BYN
|3.463 BYN