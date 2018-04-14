Зарплата игроков и тренеров в белорусских хоккейных клубах будет уменьшена - Шапиро

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата игроков и тренеров в белорусских хоккейных клубах будет пересмотрена, причем в сторону уменьшения. Об этом сообщил журналистам председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Семен Шапиро, передает корреспондент БЕЛТА.

Финансовый вопрос для белорусского хоккея актуален, отметил председатель ФХРБ. С нового сезона изменится формат чемпионата страны: команды будут разделены на дивизионы А и В, по спортивному принципу.

"Ранее каждый хоккейный клуб формировал состав от финансовой состоятельности спонсоров. Команды решали свои задачи, в зависимости от своих возможностей, однако многие ведущие клубы не готовят игроков - очень мало их хоккеистов можно пригласить в главную команду страны. С нового сезона каждый хоккейный клуб будет иметь финансовый лимит. Заработная плата игроков и тренеров в белорусских клубах будет пересмотрена в сторону уменьшения. Средняя зарплата в дивизионе А для игроков составит Br4 тыс., в дивизионе В - в два раза меньше. За каждый матч хоккеистам будут предусмотрены бонусы", - рассказал Семен Шапиро.

Руководитель федерации обратил внимание, что стоит учитывать специфику вида спорта, сколько труда и усилий затрачивается на подготовку хоккеиста. "Ребята имеют напряженный график, играют более 50 матчей в год, получают травмы, многие после окончания карьеры имеют проблемы со здоровьем. И когда мы говорим о средней зарплате в $2 тыс., это в разы меньше, чем было в прошлые сезоны", - заметил он.-0-