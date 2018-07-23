Защитник Алексей Гаврилович вернулся из Бреста в стан футболистов минского "Динамо"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав футболистов минского "Динамо" сегодня пополнился сразу двумя опытными защитниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичную команду вернулся 28-летний Алексей Гаврилович, который в этом сезоне был капитаном брестского "Динамо", но недавно покинул его из-за разногласий с тренером. Ранее Гаврилович провел в минском "Динамо" 32 матча. Кроме того, выступал в новополоцком "Нафтане", "Гомеле", "Слуцке" и бобруйской "Белшине".

Новобранцем минчан сегодня стал и 32-летний защитник национальной сборной Грузии Георгий Наваловский. Он является воспитанником тбилисского "Динамо" и за свою продолжительную карьеру успел поиграть в клубах родной страны, а также Азербайджана, Греции и России. В сезоне 2017/2018 Наваловский провел 22 матча за "СКА-Хабаровск", который потерял прописку в российской премьер-лиге.

Недавно минское "Динамо" покинули два ведущих игрока - полузащитник Александр Нойок теперь выступает за брестских динамовцев, а форвард Антон Сарока играет в бельгийском "Локерене".-0-