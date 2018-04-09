Защитник Денис Осипов продлил контракт с ХК "Динамо-Минск"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский защитник Денис Осипов продлил контракт на один год с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Игрок присоединился к "зубрам" в конце ноября и успел провести 18 матчей, в которых отдал 5 результативных передач и забросил шайбу в ворота рижского "Динамо" в матче на открытом воздухе. Коэффициент полезности защитника - "+1".

Ранее в КХЛ Денис Осипов выступал за ХК МВД, "Автомобилист", "Югру", "Адмирал", магнитогорский "Металлург" и "Локомотив". В составе "сталеваров" в сезоне-2015/2016 Осипов стал обладателем Кубка Гагарина.-0-