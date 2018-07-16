Защитник Игорь Шитов перешел в ФК "Динамо-Минск"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский защитник Игорь Шитов пополнил состав футбольного клуба "Динамо-Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шитов является воспитанником столичной динамовской школы и в начале профессиональной карьеры играл в дублирующем составе, став чемпионом Беларуси среди резервных составов. В последнее время 31-летний игрок играл в казахстанской "Астане", а ранее выступал в борисовском БАТЭ, жодинском "Торпедо-БелАЗе", российских клубах "Динамо" (Москва) и "Мордовия".
В минском "Динамо" Игорь Шитов будет играть под 24-м номером.-0-
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