Защитник Игорь Шитов перешел в ФК "Динамо-Минск"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский защитник Игорь Шитов пополнил состав футбольного клуба "Динамо-Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шитов является воспитанником столичной динамовской школы и в начале профессиональной карьеры играл в дублирующем составе, став чемпионом Беларуси среди резервных составов. В последнее время 31-летний игрок играл в казахстанской "Астане", а ранее выступал в борисовском БАТЭ, жодинском "Торпедо-БелАЗе", российских клубах "Динамо" (Москва) и "Мордовия".

В минском "Динамо" Игорь Шитов будет играть под 24-м номером.-0-