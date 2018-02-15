15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Владимир Денисов покинул ХК "Динамо-Минск". Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.
Клуб пошел навстречу инициативе спортсмена, который переходит в финскую "СайПу" из Лаппеэнранте. В новой команде Владимир Денисов получит игровую практику, необходимую ему для полноценной подготовки к чемпионату мира.
Минское "Динамо" поблагодарило игрока за работу, пожелав успехов в дальнейшей клубной карьере и в качестве игрока сборной Беларуси.
Новый клуб Денисова на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице сильнейшего дивизиона чемпионата Финляндии, которое дает прямую путевку в стартующую 20 марта четвертьфинальную стадию плей-офф. До начала нокаут-раунда команде предстоит провести еще семь матчей регулярного первенства.-0-
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