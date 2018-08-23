"Зенит" обыграл "Мольде", "Шериф" был сильнее "Карабаха" в первых матчах плей-офф Лиги Европы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" переиграли норвежский "Мольде" в домашнем матче плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле стадиона "Санкт-Петербург" прошла с преимуществом хозяев, но в конце первого тайма они пропустили гол от Эрика Хестада. В середине второй половины Артем Дзюба восстановил равновесие в счете, на 80-й минуте игры Антон Заболотный вывел зенитовцев вперед, а еще через 10 минут Миха Мевля установил окончательный результат - 3:1.

В Тирасполе молдавский "Шериф", за который играет белорус Юрий Кендыш, принимал бывшего соперника БАТЭ по квалификации Лиги чемпионов азербайджанский "Карабах" и победил со счетом 1:0.

Литовская "Судува" в Мариямполе разошлась миром с шотландским "Селтиком" из Глазго -1:1. В Никосии кипрский АПОЭЛ одолел казахстанскую "Астану" с белорусом Иваном Маевским в составе - 1:0. Кутаисское "Торпедо" в Тбилиси с таким же счетом уступило болгарскому "Лудогорцу".

Словацкий "Тренчин" у себя дома сыграл вничью 1:1 с кипрским АЕКом, чешская "Сигма" также на своем поле уступила испанской "Севилье" 0:1.

Позже завершатся еще 14 встреч плей-офф Лиги Европы, ответные поединки за выход в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира состоятся 30 августа.-0-