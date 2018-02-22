Женская эстафета по биатлону в Пхенчхане пройдет в сложных погодных условиях

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Женская эстафета по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане пройдет в сложных погодных условиях, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в районе биатлонного стадиона "Альпенсия" порывистый ветер, идет снег. Синоптики прогнозируют, что к началу эстафеты (в 14.15 по белорусскому времени) ветер несколько уменьшится.

В женской эстафете на зимних Играх выступят 18 квартетов. Белорусская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой стартуют под десятым номером. Фавориты гонки - стреляющие лыжницы Германии, Франции и Швеции. Прямую трансляцию эстафеты проведет телеканал "Беларусь 5".-0-